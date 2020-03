Fylkespolitikerne slår retrett: øker ferjetakstene med én i stedet for to takstsoner

Nyheter

Lederen i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim, lanserte forslaget som Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Kristelig Folkeparti, Venstre og MDG som innebærer at ferjetakstene ikke skal økes like mye som fylkestinget vedtok i desember 2019. Flertallet vil kutte med en takstsone, slik at ferjetakstene går opp én i stedet for to takstsoner fra 1. juli 2020.