Frykter mange sjuke samtidig

Nyheter

Det sier Cato Innerdal, som har hatt det travelt i det siste, særlig etter nyheten tirsdag om at en koronasmittet var på fullsatt Hellbillies-konsert i Bjørnsonhuset lørdag. Kommuneoverlegen i Molde satt tirsdag i telefonen fra 06-tida om morgenen til siste telefon kvart på ett om natta.

Da han var innom 1FM og Romsdals Budstikke onsdag i 14-tida, kom han fra møte med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. De hadde da gitt oppdaterte råd, blant annet at de helseansatte i Molde som var på konsert og ble bedt om ikke å komme på jobb, nå skal tilbake på jobb.

Alle testet, ingen har virus

Blant alle på konserten, er det en håndfull som etterpå har fått symptomer og som derfor er blitt testet for koronaviruset.

– Alle prøvene, ca. ti stykker, var negative. Men vi må bare erkjenne at før eller senere får vi den første positive her også. All sannsynlighet taler imidlertid for at vedkommende ikke blir alvorlig sjuk. Men uansett vil vi følge opp eventuelle sjuke og sikre at de får hjelpa de skal ha.

– Var det andre enn helsepersonell fra konserten som ble bedt om ikke å gå på jobb?

– Enkelte ansatte i noen barnehager og skoler ble også bedt om det. Men de har fått samme beskjed: å komme på jobb som vanlig, så lenge de ikke har symptom på sjukdom. Men såvidt jeg vet, er det ingen av disse som har hatt symptom.

På feltet karantene, kommer for øvrig Innerdal med en liten opprydning i begrepene, med kilde Folkehelseinstituttet.

– Hjemmekarantene er hvis man har vært i smitteområde eller i kontakt med en bekreftet koronasmittet. Da skal man bare være hjemme i 14 dager. Men hvis man i tillegg til dette har symptomer, kalles det hjemmeisolasjon. Det gjelder både mens man avventer testing og hvis testen viser koronasmitte, sier Innerdal.

I begge tilfellene er man hjemme og skal ikke treffe andre mennesker.

Noen av dem som er blitt bedt om å holde seg unna jobb, har verken vært i karantene eller isolasjon. De har fritt kunnet omgås folk på vanlig måte, bare ikke gå på jobb.

Frykter mange sjuke på kort tid

– Noen mener media overdriver og at koronaviruset ikke er så farlig som man skal ha det til. Hva sier du til det?

– Den største utfordringa vi ser for oss nå, er at så mange kan bli sjuke samtidig. Det vil bli en utfordring for samfunnet som helhet. Derfor er det viktig å trekke smitten utover i tid, så helsevesenet kan greie å ta unna.

Slik er Molde sjukehus forberedt på korona-pasienter Egen inngang, isolat, ansatte med rett smittevernutstyr og klare prosedyrer vil møte eventuelle koronasjuke på Molde sjukehus.

Kommuneoverlegen understreker at rundt 8 av 10 smittede får milde symptomer og ikke vil trenge å bli innlagt på sjukehus.

– Men en liten andel kan få alvorlig sjukdom. Hvis det skjer med mange på kort tid, kan det overbelaste kapasiteten i helsetjenesten både i kommunene og på sjukehus. Derfor er det viktig å redusere smittetrykket i befolkninga og sørge for å strekke ut perioden med sjuke over lengre tid. Det er det sentrale nå.

Det viktigste verktøyet da, er rådene som stadig gjentas: vask hendene grundig og ofte, og ikke host eller nys tett på folk.

Fire i karantene

Innerdal opplyste for øvrig onsdag at det da var fire personer i Molde i hjemmekarantene hjemme, en halvering fra tirsdag.

– Er du blitt spurt av arbeidsgivere om kriterier for å be folk la være å møte på jobb, og jobbe hjemmefra hvis mulig?

– Ja. Jeg har fått ganske mange henvendelser fra skoler og arbeidsgivere fordi kjempemange var på konserten. Jeg har også fått spørsmål knyttet til ansatte som har vært på reise. Vinterferien er jo akkurat over. Vi henviser i hovedsak til rådene fra Folkehelseinstituttet.

– Men, sier Innerdal: Hvis noen fra konserten lørdag blir sjuke, ber vi dem ringe 116 117. Det er der på legevaktsentralen vi har gjort klar rutiner for registrering.