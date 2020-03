Ferjene skal gå hvert 20. minutt mellom Molde og Vestnes

Frykter kaos på morgenferjene

Dette er langt fra godt nok, sier fylkespolitiker og ordfører i Vestnes, Geir Inge Lien, om rutetilbudet for ferjene Molde-Vestnes. Lien frykter kaos på ferjeavgangen 07.45 når over 350 passasjerer står i kø for å komme seg til Molde.