Uventet laksedød ga børsras for Atlantic Sapphire

Nyheter

Seint søndag kveld sendte Atlantic Sapphire ut en melding om at de hadde mistet rundt 227.000 laks ved et landbasert anlegg i Danmark.

Tidlige undersøkelser tyder på at det var for høye nitrogennivåer i vannet som førte til ulykken, skriver administrerende direktør Johan Andreassen i meldingen. Dette skal allerede skal være ordnet opp i, men det store tapet av fisk presser slaktetidspunktet tilbake med fire måneder.

Markedet reagerte mandag formiddag med å sende aksjen rett ned. Ifølge E24 falt verdien i selskapet med nesten 1,3 milliarder kroner. På sitt laveste lå aksjen nede på 86 kroner. Tirsdag gikk imidlertid rett opp igjen, og handles i skrivende stund på cirka det samme nivået som før nyheten ble kjent.

– Denne hendelsen viser hvorfor det er så strategisk viktig for oss å ha et pilotanlegg i Danmark, og hvorfor vi legger vekt på å bygge mange uavhengige systemer for å minimere risiko, skriver Atlantic Sapphire-finansdirektør Karl Øystein Øyehaug til E24.