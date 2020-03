Ny vurdering tirsdag kveld: Helsepersonell må holde seg heime i to uker dersom de var på konsert eller utested

Nyheter

Dette skriver Molde kommune i en pressemelding tirsdag kveld:

«Ledelsen i Molde kommune har etter ny vurdering i kveld besluttet å iverksette følgende tiltak, med øyeblikkelig virkning, for ansatte som har vært til stede på konsert på Bjørnsonhuset og/eller på puben Tapp & Kork lørdag 29. februar: Ansatte som jobber med pasienter skal holde seg hjemme fra arbeid i 14 dager etter mulig eksponering, altså til og med 14. mars, eller inntil ny beskjed blir gitt fra kommuneoverlegen.»

Ber helsepersonell som har vært på samme sted som smittede om å melde seg: Person med korona-smitte besøkte Molde i helga En person fra Oslo som var på besøk i Molde sist helg har testet positivt på korona-viruset.

Helse Møre og Romsdal har gjort samme vurdering. Her sier smittevernoverlege Jørn-Åge Longva til NRK at 10-15 personer ansatt i helseforetaket skal ha vært på konserten i Bjørnsonhuset. Totalt var det rundt 800 publikummere på arrangementet. Også på Tapp & Kork var det mye folk denne kvelden. Puben har etter hendelsen valgt å holde stengt tirsdag.

Holder stengt inntil videre – Vi har lyst til å være føre var, sier styrelederen på Tapp & Kork.

Bakgrunnen er at en person som har testet positiv på viruset, var på begge de to stendene lørdag kveld. Vedkommende er bosatt i Oslo og er nå tilbake i hovedstaden. Han var på konsert og bytur i Molde sammen med et følge på fire fra Molde og Vestnes. Vennene er alle satt i en 14 dagers karantene. De har ikke symptomer på sjukdom.