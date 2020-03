Nordmenn drikker mer i årets siste måneder

Nyheter

Totalt ble de omsatt 7.313.000 liter ren alkohol i fjerde kvartal i fjor, en økning på 2,6 prosent. Tallet tilsvarer 1,66 liter ren alkohol per innbygger, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I snitt drakk nordmenn 1,2 alkoholenheter per dag i disse månedene. En enhet alkohol tilsvarer en flaske pils, et glass vin eller svært lite glass med brennevin.

Den største prosentvise økningen sto rusbrus for, med en vekst på 7,9 prosent, mens øl kun økte med 0,9 prosent. Rusbrus står likevel for en liten andel av det totale inntaket, kun 182.000 liter ren alkohol. Øl og vin står for henholdsvis 2.871.000 og 2.847.000 liter.

For 2019 i sin helhet var det en liten økning på 1,26 prosent sammenlignet med året før. Nordmenn drakk i snitt 1,1 enhet per dag i løpet av 2019.

Økningen av alkoholomsetningen var størst i fjerde kvartal. Økningen var 1,3 prosent i tredje kvartal, 1 prosent i andre, mens det var en liten nedgang i første kvartal. I fjerde kvartal var den altså på 2,6 prosent.

NTB har tidligere skrevet at julesalget, som varer fra 1. til 23. desember, hos Vinmonopolet økte med 1,9 prosent fra 2018 til i fjor.