Lavterskel hjelpetilbud for småbarnsfamilier starter opp i Molde

Nyheter

– Når man som småbarnsfamilie opplever at man er «for få» voksne, kan et par ekstra hender utgjøre en veldig stor forskjell! sier Birgitta Øye Kilen, Home-Start koordinator i Molde kommune.

Nå kommer det forebyggende hjelpetilbudet for første gang til Molde, og hun søker frivillige som vil gjøre en innsats for småbarnsfamilier.

– Som forelder ønsker man å klare seg sjøl så langt det går, men i en krevende hverdag, hvor man er for sliten eller har for lite hjelp og støtte fra andre voksne, blir det vanskeligere å være den forelderen man ønsker.

– Det her der Home-Start kommer inn. Vi er et forebyggende tiltak, som skal være et supplement til og ikke en erstatning for det offentlige, forteller Øye Kilen.

Dette er Familiekontakt: Home-Start Familiekontakten (HSF) tilbyr hjelp og avlastning til småbarnsfamilier, slik at foreldrene i en litt hektisk periode av livet får en pustepause. HSF er et supplement til offentlige hjelpetilbud. HSF er med på å forebygge kriser og gir foreldrene bekreftelse på egen styrke og kompetanse. Hjelpen tilbys i form av regelmessig kontakt og utføres av frivillige (familiekontakter) i familiens eget hjem, 2-4 timer pr. uke i opptil 6 mnd. Ideen er at familiene skal få hjelp fra en likeverdig person som selv har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn. Familier som ønsker hjelp må ha minst ett barn under skolealder. I Molde kommune organiseres tjenesten av Frelsesarmeens forebyggende avdeling for barn og familier. For å bli frivillig familiekontakt må du vise til erfaring med egne eller andres barn, og søke om politiattest. KILDE: Home-Start Familiekontakten

Kulturministeren fikk hjelp

Nylig fortalte kulturminister Abid Raja (V) på Nitimen om sin erfaring med familiekontakt fra Home-Start Familiekontakten, da han og kona Nadia ble tvillingforeldre og hadde få andre til å hjelpe seg.

– Han forklarte det så godt: Det føltes litt rart da familiekontakten først kom inn, fordi man tenker «dette skal vi klare sjøl!». Senere tenkte de «vi skal aldri gi slipp på deg!». Deres kontakt kom innom en gang i uka og tok blant annet med seg barna ut, slik at foreldrene fikk et pusterom, sier Øye Kilen.

Raja roser frivillige som gir av tida si til barnefamilier som er i en krevende oppstartsfase.

– Man kan være ganske så «ressurssterk», men har man ikke flere voksne å spille på, eller er uten nettverk, er man mer sårbar som forelder. Sjukdom hos barna eller de voksne, kan også påvirke kapasiteten til en familie veldig mye, sier Øye Kilen.

Hjelp til lekser eller leke med barn

Ideen er at familiekontakten kommer innom en gang i uka. Eksempler på hjelp kan være at man tar seg av minstemann, mens mor eller far kan følge opp de eldste barna.

– Men det kan også være å bare få hvilt seg litt! Det har noen behov for. Når man står midt oppi det, kan det bety veldig mye å ha en dag i uka å se fram til, hvor du vet at noen kommer innom.

– Det kan også være å få rådføre seg litt med en trygg voksenperson. De frivillige vil få kursing, i tillegg til at de må ha erfaring med barn, forteller Øye Kilen.

– Hva vil du si at Home-Start IKKE er?

– Det er ikke en vaskehjelp. Det har heller ikke noe å gjøre med barnevern. De har egne hjelpetiltak. Home-Start skal være en forebyggende, frivillig og veldig lavterskel hjelp, forklarer koordinatoren.

– Handler om å være medmenneske

Øye Kilen er ansatt i Frelsesarmeens forebyggende barne- og familievern, som skal koordinere det nye lavterskel hjelpetilbudet.

Molde kommune bidrar inn i tilbudet med en tverrfaglig ressursgruppe som jobber med oppvekst, barn og familier.

– Når Frelsesarmeen står bak, betyr det at tilbudet er i en religiøs regi?

– Nei, vi bistår kun med det organisatoriske. Å drive en Home-Start familiekontakt-ordning kan gjøre av både kommuner og frivillige organisasjoner, og er et ikke-religiøst tiltak. Det handler om å være et medmenneske. Når det er sagt, har Frelsesarmeen lang erfaring med en rekke hjelpetiltak i Norge. Vi er gode på å hjelpe folk, sier Øye Kilen.

Starter kursing av frivillige nå

På onsdag 4. mars holder Familiekontakten oppstartskurs på både dag- og kveldstid, til sammen 20 timer over flere ganger.

Interesserte kan kontakte Home-Start familiekontakten i Molde, som også er å finne på Facebook.

– Folk i Molde er flinke til å bidra med frivillig arbeid. Å gi støtte og trygghet til småbarnsfamilier som trenger det, er et viktig forebyggende tiltak og passer godt for de som er glade i barn, sier Øye Kilen.