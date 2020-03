Nyheter

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at en koronasmittet person var ute på byen i Molde lørdag kveld. Personen er hjemmehørende i Oslo, og er nå tilbake der, men lørdag kveld var han både på Hellbillies-konsert på Bjørnsonhuset og på puben Tapp & Kork.

Vil være helt sikre

Styreleder i Tapp & Kork, Jorun Monsås Knutsen, sier de nå har bestemt å være føre var og derfor stenge driften inntil videre.

– Vi har fått beskjed fra kommuneoverlegen om at vi kan fortsette som normalt, viruset vil ikke kunne spre seg i lokalene våre nå. Men for å være hundre prosent sikre, både med tanke på publikum og våre ansatte, så velger vi å holde stengt til vi får mer oversikt, sier hun til Romsdals Budstikke tirsdag klokka 16.45.

Holdt åpent i går

Det skulle vært full rulle og quiz-kveld i lokalene bare om få timer, men slik blir det ikke.

– Quiz-kvelden er avlyst. Jeg vil understreke at vi ikke har blitt pålagt å holde stengt. Det er noe vi gjør på eget initiativ, sier hun.

– Vi hadde åpent som normalt i går, men det er ikke noe som tyder på at det var farlig å være der da. Det ville ikke vært farlig å ha åpent i dag heller, men akkurat nå er det mange henvendelser til oss, så vi velger derfor å bruke tid på å besvare dem i stedet for å holde åpent, sier hun.

– Gode nok hygienetiltak

På Facebook-sidene til tapp & Kork skriver de blant annet tirsdag ettermiddag at «Vi holder stengt inntil videre for å sikre at ansatte ikke er blitt smittebærere. Kan opplyse om at våre standard hygienetiltak er gode nok ifølge kommunelegen».

– Vi forholder oss til informasjonen til kommuneoverlegen og øvrige helsemyndigheter i denne saka, og det bør også publikum gjøre. Det er de som har kompetansen her, understreker Monsås Knutsen.

– Det blir kunngjort på Facebook-sidene våre også når vi åpner igjen. Vi planlegger ikke å holde stengt lenge, sier hun.