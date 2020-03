Går av som sjef for Klinikk for psykisk helse og rus

Nyheter

Remvik har hatt et høyt arbeidspress over mange år og går nå over i ei stilling som kvalitetsrådgiver i Klinikk for kreft og rehabilitering. Det kommer fram i en pressemelding fra Helse Møre og Romsdal mandag ettermiddag.

– Remvik vil bli savnet både som klinikksjef og kollega, men jeg er glad for at han fremdeles er innstilt på å bruke erfaringene og kompetansen sin i Helse Møre og Romsdal, sier administrerende direktør i helseforetaket, Øyvind Bakke, i en kommentar.

Ståle Hoff, avdelingssjef i avdeling for distriktspsykiatrisk senter på Sunnmøre, blir konstituert i stillingen fra torsdag 5. mars. Stillingen vil bli utlyst i løpet av måneden.

– Jobben som klinikksjef har vært svært viktig og givende for meg, sier Remvik selv i pressemeldingen.

– Jeg vil samtidig rose og oppmuntre ansatte i klinikken til å fortsette den viktige oppgaven med å videreutvikle tilbudet innen psykisk helse, rus og habilitering. Foretaket er avhengig av deres innsats for å lykkes i å styrke tilbudet til pasientene, sier han.