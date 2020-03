Fem i karantene i Molde

Nyheter

Kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal opplyser til Romsdals Budstikke at det ble tatt tre prøver i forrige uke. Alle disse var negative.

– I tillegg har vi tatt fem prøver i dag. Disse fem personene er isolert til prøvesvar foreligger, sier Innerdal.

Søndag kveld ble det sendt ut info til ansatte i helse - og omsorstjenesten i Molde kommune. Her ble alle som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus bedt om å holde seg hjemme fjorten dager etter hjemkomst.

– Har du fått tilbakemelding fra helsepersonell i kommunen etter at de nye retningslinjer ble sendt ut?

– Flere fastleger har tatt kontakt med meg for å orientere om at arbeidsgiver har bedt sine ansatte om å være hjemme siden de har vært på utenlandstur nylig. Det er nå viktig at man faktisk ikke går lengre enn nødvendig i anbefalingene om å ikke møte på jobb. Folkehelseinstituttet har anbefalt at helsepersonell og ansatte som har nær pasientkontakt skal være hjemme 14 dager etter hjemkomst dersom de har vært i områder med vedvarende spredning. Dette er per i dag fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia, sier Innerdal.

Han presiserer at folk som har vært ute og reist andre steder, ikke trenger holde seg hjemme.

Kommuneoverlegen har foreløpig ikke fått informasjon om at det har vært aktuelt for noen ansatte i Molde kommune å holde seg hjemme.

– Hvilke konsekvenser kan det ha for kommunens helse-og omsorgstjenester om flere må bli hjemme?

– Det viktige i denne fasen vi er i nå er å sikre at vi forbereder oss på en eventuell situasjon hvor et større antall helsepersonell ikke er tilgjengelig på jobb. Det er viktig at vi tar dette på alvor, samtidig som det også er viktig at vi ikke «overdramatiserer» situasjonen.

– Hvis folk får luftveisplager, men ikke har vært i risikoområde eller vært i kontakt med noen fra slikt område, hvordan skal folk forholde seg? Må de holde seg hjemme og be om å bli testet?

– Dette er et svært viktig spørsmål: Når det gjelder testing blir det gjort i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Dette innebærer at det kun er personer som oppfyller kriteriene for såkalt «mistenkt tilfelle» som blir testet. Dette er personer som har med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut.

Innerdal opplyser at minst ett av følgende kriterier må være oppfylt før testing:

Har vært i områder med vedvarende spredning

Har vært i nærkontakt (se under) med et bekreftet tilfelle av koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)

Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)