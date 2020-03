Nyheter

Uvær gjorde redningsaksjoner krevende

Flere større leteaksjoner i Sør-Norge ble avsluttet natt til søndag. Kraftig vind og snø gjorde letearbeidet krevende.

En far og en sønn ble hentet ned fra fjellet i Ullensvang etter en scootertur. De var sterkt nedkjølt og ble kjørt til sykehus. To andre personer ble hjulpet ned fra fjellet etter en skitur i Voss, og i Agder endte det godt for to personer som hadde gått seg fast i fjellet.

Biden vant i South Carolina

Med over 48 prosent av stemmene vant Joe Biden en overbevisende seier i primærvalget i South Carolina og slår tilbake mot rivalen Bernie Sanders.

Da 96 prosent av stemmene var telt opp natt til søndag hadde Biden 48,7 prosent av stemmene og Sanders 20 prosent. Målingene viser at Biden ligger an til å vinne minst 31 av delstatens 54 delegater mens Sanders vinner 10.

Stayer gir seg

Forretningsmann Tom Steyer trekker seg fra den demokratiske nominasjonskampen. Han satset tungt på å vinne nominasjonsvalget, som Joe Biden vant overveldende.

– Jeg sa at hvis jeg ikke ser hvordan jeg kan vinne, ville jeg stanse kampanjen. Og ærlig talt, jeg kan ikke se hvordan jeg kan vinne, sa Steyer til sine tilhengere i South Carolina.

Trump trekker USA ut av Afghanistan

Etter signeringen av fredsavtalen med Taliban sier president Donald Trump sier han vil trekke amerikanske styrker ut av Afghanistan umiddelbart.

– I dag. De vil starte umiddelbart, svarte Trump på spørsmål om når amerikanske styrker vil begynne å trekke seg ut av Afghanistan.

Ikke virussmitte hos fem personer i Elverum

De fem personene i Elverum som ble satt i hjemmeisolat etter en reise til Italia, er ikke smittet av koronavirus. Det viser prøvesvarene fra Ullevål sykehus, opplyser kommunen.

Personene tok selv kontakt med legevakta fordi de hadde symptomer som lignet influensa. De hadde akkurat vært på reise i et smitteutsatt område i Italia.