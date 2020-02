Brann i enebolig i Hustadvika

Nyheter

Det brenner i en enebolig på Male i Hustadvika kommune lørdag ettermiddag.

Det melder Møre og Romsdal 110-sentral på Twitter i 17.30-tiden.

Brannmannskap fra Bud og Elnesvågen deltar i slukningsarbeidet.

Startet i kjelleren

Brannen startet som kraftig røykutvikling i kjelleren.

En person som var hjemme, fikk varslet brannvesenet og kom seg ut.

– Han var aldri i fare, men da brannvesenet kom fram til huset, var røyken i kjelleren gått over til åpen brann, opplyser vaktleder Kjetil Iversen ved 110-sentralen.

– Har brannvesenet kontroll?

– Nei, det har vi ikke. Mannskaper på stedet opplyser nå at det har brent igjennom himlingen i kjelleren. Vi har derfor sendt inn røykdykkere for å sette på vifter i hovedetasjen for å begrense spredningen av brannen, forteller Iversen.

Ikke spredningsfare

Det er ikke spredningsfare til andre boliger, opplyser 110-sentralen.

– Huset er en enebolig med garasje og et annet bygg på tomten, men det er et stykke til nærmeste nabo, sier Iversen.