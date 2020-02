– Så mykje fisk at det nesten er kul på havet

Nyheter

Siste turen, som enda hos O. Skarsbø AS i Harøysund fredag morgon, varte i berre eitt og eit halvt døgn. Då hadde dei 23 tonn sei, torsk og hyse i rommet, som skipper Torstein Orten meldte inn for levering. Etter tre-fire timar ved kai tok tvillingbror Øystein over i styrehuset og sette kursen ut att – til ventande garn i sjøen.

I same området ringar snurparane inn store mengder sild med nøtene sine og leverer til fabrikkane i land. Den næraste ligg i Harøysund.

Tre veker på – tre veker av

«Ragnhild Kristine» har to mannskap på 8 som deler på jobben. Dei går tre veker på, og tre veker av. Båten får aldri ferie, men går døgnet rundt, dag etter dag, veke etter veke så lenge det er fisk å hente.

Orten-tvillingane overtok «Norges mest moderne sjark» på denne tida i fjor. Skipper Torstein seier dei er nøgd med resultatet det første amputerte driftsåret og året no teiknar bra. Alt går etter planen, dei ser lyst på framtida.

-Kva opplever de på Buagrunnen akkurat desse dagane?

-Det er skikkeleg «action». I Røssabukta, som er ein spesiell del av Buagrunnen, er det mykje fisk. Ja, nesten så det er kul på havet. Vi ser det på instrumenta i styrehuset. Lag på lag med fisk som et rogn på botnen, der silda har gytt. For oss er det er berre å stå på det vi er gode for. Det er fint at vi har eit fiskemottak så nær. Det vil vi gjerne behalde.

Pensjonist på Lofoten

I Harøysund-hamna denne morgonen har Rune Janbu alt lagt til med speedsjarken sin «Sprint». Han har ein fin seifangst teken med juksa på ein plass utanfor Haramsøya. Brukbart, men det må vere såpass, meiner han. For i vinter har vêret øydelagt mykje.

-Eg trur eg har vore på havet berre fem gonger i denne perioden, seier pensjonistfiskaren, og ser fram til å gjere ein reprise på tidlegare år, kanskje alt neste veke. Då skal han til Lofoten og fiske skrei ut frå Røst. Ein fiskar er van med skiftande tider. Kanskje slår det til med storfiske der oppe? Kven veit.

Forundra på rar båt

Rune er ikkje einaste pensjonistfiskaren på kai i dag. Kåre Hoksnes frå Gossa kjem med torsk han har fiska i «hemmelege fjordstrøk», og Ingvar Hollingen har også ein slump han vil levere. Dei er alle nyfikne på storsjarken som legg til, og spør ut skipper Torstein. Alle synest båten er ein rar skapning. Femten meter lang og åtte meter brei, med form som eit strykejarn.

Ein av dei myser bortover kaia på alle overfylte fiskekara som mannskapet har heist på land, og seier:

-De har tømt havet, no då?

-Ja, svarer ein av ungdommane om bord med eit skeivt glis, vi prøva no iallfall.

Forbløffa

Skipper Torstein forbløffar dei eldre fiskarane når han fortel at båten er utruleg stabil. Dei målte 40 sekundmeters vind (77 knop) på ein tur då dei låg og drog. Båten rulla ikkje, duppa berre opp og ned.

-Ho stikk djupt, fem meter på det meste. Og ho er tung, veg 230 tonn «lett skip», det vil seie utan bunkers og last. Båten vår har fast ballast i form av betong og jarn, som gjer den stabil og lèt oss drive i mykje verre vêr enn andre båtar.

Mannskapet går sine vakter – 7 timar på og 5 timar av. Dei slepp all slingringa, som kan vere svært slitsamt.

Praten går lett med dei eldre fiskarane. Til Romsdals Budstikke avslører skipperen at også for han er draumen å drive sjøen på hobbybasis når han ein gong pensjonerer seg.

Fekk god pris

I januar fiska dei i Barentshavet ut frå Vardø og tapte ikkje eit einaste driftsdøgn endå vêret tidvis var dårleg.

-Det gjorde at vi kunne levere torsk og hyse med god kvalitet då fisk var mangelvare. Den gode kvaliteten kjem av måten alt er tilrettelagt om bord. Utan at eg vil seie nøyaktig tal, fekk vi godt over marknadspris, fortel Torstein Orten til Romsdals Budstikke.

-Kor mykje reknar de med å fiske i året?

-Etter planen skal vi levere 1600-1700 tonn rund fisk. I dette kvantumet ligg torsk, hyse og sei, som vi har kvote på. I tillegg kjem ikkje kvotebelagte artar; som brosme, lange og andre.

-Kor mykje tener mannskapet?

-Årslønna kan vel kome opp i 650.000-750.000 kroner. For dette må dei arbeide hardt, seier skipperen, som saman med broren har investert 40 millionar kroner i sjarken.

Travelt i fiskemottaket

Hos fiskekjøpar Odd Skarsbø er det full fart. Truckar pilar att og fram med fisk, folk arbeider med ferskfiskpakking, salting og anna handtering på alle golv.

-Det er stor skilnad frå januar, då vi hadde lite å gjere. Februar vert ein god månad med 100 prosent auke frå i fjor, seier Skarsbø til Romsdals Budstikke.

Han legg vekt på fleksibel drift som gjer at dei kan ta imot all slags kvitfisk, både små og store fangstar. Ved mottaket går det meir fisk inn enn ut. Fisken som ikkje blir selt med ein gong, går til salt- og klippfiskproduksjon, som gjer drifta meir fleksibel. Med dette konseptet har bedrifta oppnådd auka omsetning kvart år.

Feiring på Vikomar

Rett over sundet held Vikomar AS til. Her handlar alt om pelagisk fisk – det vil seie sild og makrell. Akkurat i dag kan Vikomar-sjef Kristofer Reiten feire aldri så lite. Dei passerer 20.000 tonn mottatt sild og makrell sidan nyttår.

-Det går brukbart. Siste 14 dagane har vi tatt imot 800 tonn kvar dag. Silda går til land som Frankrike, Tyskland, Polen, Ukraina og Japan. Vi lagrar ikkje råstoff, men produserer direkte etter kvart som silda kjem i hus, fortel Reiten.

Filetfabrikken går for fullt. Skinn- og beinfrie filetar kjem ut av maskinane og går direkte til innfrysing. Fabrikken har stort fryselager og kan levere ferdigvare året rundt. I tillegg tek dei ut rogna, som dei sel til Japan. Rogna har blitt ein stor artikkel. Eit av verdas største sjømatselskap, Maruha Nichiro, er kunde og stiller med eigen kontrollør i fabrikken. Kawa Morita sit i kontrollrommet på fabrikken. Han stiller gjerne opp og viser ei prøve på vara han er ute etter. Den smilande karen kjem godt over eins med dei norske, det er latter og vitsing heile tida.





Stor utvikling

Vikomar-sjefen viser gjerne fram det nyrenoverte og utvida fiskeanlegget, som har endra seg dramatisk sidan dei tok over i 2004.

-Vi har utvida kapasiteten og tatt i bruk nye lokale. Så langt har vi investert 15-20 millionar kroner i modernisering og utvikling av anlegget kvart år, seier Kristofer Reiten. Han ser fram til starten på dei neste etappane i sesongen – nordsjøsilda i mai og makrellen i september.