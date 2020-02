Tre nye nordmenn smittet av koronaviruset

Nyheter

To av personene har tilknytning til utbruddet i Italia og er bosatt i Oslo. Den tredje personen er bosatt i Bærum og har tilknytning til utbruddet i Iran, opplyser Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Alle tre er hjemmeisolert og følges opp av lokal helsetjeneste.

– Det er ikke uventet at vi nå ser nye tilfeller av covid-19, sier områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet.

Han understreker at det er viktig å påpeke at dette fortsatt er enkelttilfeller knyttet til smitte i utlandet, og at vi ikke har en pågående smittespredning i Norge.

Det pågår en kartlegging av hvem de smittede har vært i kontakt med. Disse bil bli fulgt opp individuelt av lokalt helsevesen i henhold til gjeldende rutiner, opplyser FHI.

Til sammen har fem nordmenn nå fått påvist smitte. Onsdag kveld kom nyheten om at en kvinne i Tromsø har testet positivt på det nye koronaviruset. Hun er nå i hjemmekarantene. Onsdag ble det også kjent at en nordmann bosatt i Firenze i Italia har fått påvist viruset, og vedkommende er innlagt på sykehus med milde symptomer.