Leirskolebåt kan bli passasjerbåt

Passasjertransport til og fra Bjørnsund ble i en årrekke ivaretatt av selskapet Bjørnsundruta AS, hvor Fræna kommune var hovedaksjonær. Selskapet ble slått konkurs i januar 2019. Etter det har Bjørnsund vært uten fast passasjertransport.

Nå skal nye «Bua-Marit» frakte leirskoleelever til Bjørnsund Mandag setter den nye leirskolebåten for første gang kursen mot Bjørnsund.

Underskudd

En midlertidig løsning med bruk av leirskolens fartøy gjennom sommeren 2019 gikk med et underskudd på over 200.000 kroner.

– Sommersesongen hadde langt færre passasjerer enn det en hadde lagt opp til. Årsakene er flere. Mange på Bjørnsund har egne båter, eller organiserer transport selv. Det er også andre private som frakter folk til Bjørnsund, forklarer kommunalsjef Anders Skipenes i Hustadvika kommune.

Bjørnsund har vært fraflyttet siden 1971, og består i dag av fritidsboliger i tillegg til kommunens leirskole.

– Kommunen har verken rom på budsjettet eller et ansvar for å drive passasjertrafikk til Bjørnsund, sier Skipenes.

Spleis

Spørsmålet om kommunen likevel skal betale for passasjertransport til Bjørnsund var sak i hovedutvalget for teknisk, miljø og næring i slutten av januar. Hovedutvalget vedtok at Hustadvika kommune ikke skal finansiere driften av rutebåt, men heller gå i dialog med velforeningene på Bjørnsund for å finne en måte å finansiere et rutetilbud på. Kommer en avtale om finansiering på plass vil kommunen stille leirskolens båt til disposisjon for rutetilbud til Bjørnsund.

– Kommunens ansvar

Et møte mellom kommunen og velforeningene skal etter planen holdes i neste uke. Mangeårig leder for Nordre Bjørnsund vel, Ola Thomas Morin, vil ikke forskuttere om det er aktuelt for velforeningen å være med på å betale for et rutetilbud. Morin mener det er kommunens ansvar.

– For oss er det viktig at kommunen erkjenner at den har to roller på Bjørnsund. Som aktør og medspiller, og som forvalter. Kommunen eier leirskolen som ikke vil vært på langt nær så attraktiv uten et levende samfunn rundt. Kommunen har et ansvar for å være medspiller med oppsitterne på Bjørnsund. Oppsitterne har opp gjennom årene brukt store summer på vann, veg, strøm og mange andre ting med null bidrag fra kommunen, sier Morin.

Hovedutvalget vedtok også at reiselivsnæringa blir invitert til å være med å samarbeide om en transportløsning løsning til turistsesongen.