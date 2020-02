Nyheter

Kulturtorsdag for kronprinsparet

Kronprins Haakon åpner i kveld klokka 18 Nasjonalbibliotekets faste utstilling «Opplyst. Glimt fra en kulturhistorie». Kultur- og likestillingsminister Abid Raja holder tale på feståpningen.

Kronprinsesse Mette-Marit besøker i ettermiddag klokka 16 Bærum Røde Kors på Fellesverket i Sandvika. Der skal hun møte unge deltakere og frivillige og få en omvisning på huset, som i fjor hadde 850 frivillige i sving på 100.000 treff med enkeltmennesker fordelt på 20 typer aktiviteter.

Myndighetene diskuterer virussituasjonen

Beredskapsutvalget for biologiske hendelser møtes hos Helsedirektoratet torsdag morgen for å diskutere virussituasjonen fra norsk perspektiv Norge.

Utvalget har medlemmer fra både helsetjenesten med Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket, Mattilsynet og Helsedirektoratet og fra Politiet, Forsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Utenriksdepartementet.

Fengslingsmøte i Ranheim-saken

To menn i 50- og 60-årsalderen blir torsdag framstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett. De er siktet for å ha etterlatt en annen i hjelpeløs tilstand og for voldtekt.

Mennene ble siktet etter at en 19 år gammel mann tirsdag ble funnet død i et hus på Ranheim i Trondheim. Det var de siktede som varslet politiet om dødsfallet, og de to ble først innbrakt som vitner.

Det norske folk anno 2019 presenteres

Statistisk sentralbyrå (SSB) vil torsdag legger fram nye befolkningstall for hele landet for 2019, med tall ned på regions- og kommunenivå.

Det blir blant annet tall på hvor mange nordmenn vi er nå, samt oppsummeringer på antall fødsler, innvandring, hvilke kommuner og fylker (etter gamle inndelinger) som har fått en nedgang i folketall og aldersfordeling.

Sentrale tall for norsk økonomi

Norges Bank Investment Management presenterer årsrapport for Statens pensjonsfond utland 2019 på en pressekonferanse i Norges Banks lokaler fra klokka 10.

Samtidig holder NHO pressekonferanse om Næringslivets økonomibarometer i Næringslivets Hus. Sjeføkonom Øystein Dørum gjennomgår blant annet bedriftenes markedsutsikter og ansettelses- og investeringsplaner og legger fram oppdaterte anslag for norsk økonomi de nærmeste årene.