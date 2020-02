NRKs hovedkvarter på Marienlyst er solgt

Nyheter

Johan H. Andresens selskap Ferd har inngått en avtale med NRK om kjøp av hovedkvarteret på Marienlyst. Det melder NRK i ei pressemelding.

Ferd har et langsiktig perspektiv og høye ambisjoner med kjøpet av NRK-eiendommen.

~ Vi er glade, stolte og ydmyke overfor den oppgaven vi nå står overfor. Vi vil skape en bydel som forener NRKs historie, kunnskapsmiljøene ved Universitetet på Blindern og Oslos behov for å bli en grønnere, mer skapende og inkluderende by. Vi er opptatt av å skape varige verdier både for byen og for området, sier styreleder Johan H. Andresen i Ferd.

For NRK er avtalen med Ferd et viktig skritt på veien mot et nytt hovedkontor i Oslo-området.

– De hadde det totalt sett beste tilbudet. Kontrakten med Ferd gir oss den tiden vi trenger for å finne den best mulige tomta for NRK og et godt økonomisk grunnlag for etablering av et nytt bygg, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Avtalen gir NRK en minimumspris på 3,75 milliarder kroner ved salg. Den endelige prisen er avhengig av hvilken regulering som blir vedtatt for området.