Forbrukerrådet om virusutbruddet: Dette er dine reiserettigheter

Forbrukerrådet opplyser at de har snakket med flere forbrukere som frykter at utbruddet av covid-19-viruset skal ramme ferieplanene.

– Vi skjønner at mange er bekymret, og folk bør tenke over om de trenger å reise. Følg med på nyhetene, og sjekk mulighetene for å avbestille hos forsikringsselskapet, turoperatør, flyselskap og overnattingssted, sier jurist Caroline Skarderud i Forbrukerrådet.

Flere rettigheter

Forbrukerrådet opplyser at du har flere rettigheter før du reiser og har også tips til dem som vurderer å kansellere ferieplanene:

For flybilletter i økonomiklassen er det ingen avbestilling, uansett grunn. Men ta kontakt med flyselskapet. Flere flyselskaper kansellerte likevel reiser til Kina da utbruddet kom. I alle tilfeller har du rett på avgifter tilbake, hvis du velger å ikke fly.

Har du kjøpt overnatting uten avbestillingsmulighet, er pengene tapt. Et tips er å ta kontakt og be om å reise på et senere tidspunkt når ting har roet seg.

Dekker ikke smittefrykt

Før du reiser har du også følgende rettigheter:

Har du bestilt en tradisjonell pakkereise, kan du avbestille og få tilbake pengene, hvis reisen går et sted Utenriksdepartementet (UD) fraråder å reise til. Tradisjonelle pakkereiser gir deg også rett til å avbestille mot et gebyr. Det blir større jo nærmere reisetidspunktet det er.

I utgangspunktet dekker ikke reiseforsikringer frykt for smitte, men avbestilling hvis UD fraråder innreise. De fleste reiseforsikringsselskapene dekker i dag avbestilling for reiser til hele Kina, mens noen åpner kun for avbestilling til de mest utsatte stedene. Vi anbefaler at du sjekker med ditt reiseforsikringsselskap og ser hva de tilbyr. Vær ute i god tid, sier Skarderud.

– Følg UDs reiseinformasjon

Du har også noen rettigheter under reise.

Har du kjøpt en tradisjonell pakkereise, har du rett på assistanse på reisestedet. De vil kunne forholde seg til myndigheter og andre, om det er snakk om for eksempel karantene.

Blir du syk, må du ta kontakt med selskapet som har utstedt reiseforsikringen din.

Forbrukerrådet anbefaler i tillegg reisende å følge UDs reiseinformasjon og registrere seg på UDs nettside reiseregistrering.no.

Ut over det anbefaler Forbrukerrådet reisende til EU/EØS-land om å ha med seg Europeisk helsetrygdkort. Kortet dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i disse landene på samme vilkår som landets egne borgere.