Ansatte vil samarbeide tettere

Samkjøringa av Molde og Kristiansund til et felles sjukehus er et svært viktig prosjekt for helseforetaket. Det skal sikre at drifta fungerer best mulig når de to enhetene flytter sammen i fellessjukehuset fra desember 2023 og utover våren 2024. Full drift er planlagt fra 1. mai 2024.