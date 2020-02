Sjønær funkisdrøm på Vestnes

Nyheter

VESTNES : Den stilfulle og moderne eneboligen ligger ved idylliske Hagneset på Vestnes, med panoramautsikt mot fjord og fjell fra alle kanter. De store vindusflatene gir familien store naturopplevelser, og i tillegg gir det et gjennomgående og naturlig lys i huset. Paret forteller at tomta huset står på tidligere var et industriområde eid og drevet av Vestnes Grus, som Bjørne var medeier i.