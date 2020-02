Protestaksjonen mot økte ferjetakster fikk skulderklapp i Stortinget

– Under høringen i Stortinget opplevde vi at fylkespolitikere og stortingspolitikere skylder på hverandre for at ferjebillettene har blitt dyrere. Vi vil tvinge begge parter til å få satt ned ferjetakstene, sier Arnt E. Sommerlund på vegne av protestaksjonen.