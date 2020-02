– Jeg visste om overskudd, men ikke at det ville bli av den størrelsen

Nyheter

Nyheten om at regnskapet for Møre og Romsdal fylkeskommune i 2019 viser netto driftsresultat på 313,5 millioner kroner, var også fanget opp av politikerne i Stortinget da ferjefinansieringen var tema i kommunal- og regionalkomiteen tirsdag. Saksordfører for ferjesaka, Helge Njaastad (Frp), var en av dem som kommenterte overskuddet Møre og Romsdal fikk i fjor. Njaastad var interessert i å vite hvordan Møre og Romsdal har prioritert investeringene sine.