Vil beholde Dahl i fylkesutvalget

MOLDE: Flertallet i fylkesutvalget lyttet mer til hva kommunelova sier om politikere som er ute i permisjon, enn hva Høyres gruppeleder Anders Riise ønsket. Forslaget om at Monica Molvær får tilbake vervet som folkevalgt i fylkespolitikken ble nedstemt under møtet mandag. Konsekvensen er at Torgeir Dahl møter fast i fylkesutvalget som Høyres representant nummer to, mens Monica Molvær må vente til etter fylkestingets møte i april før saka om permisjonstida hennes behandles.