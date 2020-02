Oslo Børs falt med over fire prosent

Nyheter

Det er det tyngste fallet i prosent siden februar 2016, skriver Nettavisen. Målt i poeng er fallet det største noensinne.

Det meste var rødt på Oslo Børs mandag. Alle av de mest omsatte aksjene gikk i minus.

Et av de mest dramatiske fallene var Equinor-aksjen som falt med 5,2 prosent. Også hydrogenselskapet NEL falt dramatisk med 14,2 prosent. De to aksjene omsatte henholdsvis mest og nest mest mandag.

Norwegian falt med 14,6 prosent og var dermed også en av dagens store tapere.

Ved stengetid klokken 16.30 mandag var prisen for et fat nordsjøolje 55,74 dollar. Det tilsvarer et fall på 1,6 prosent siden åpning.

Shippingindeksen falt mest av de store sektorene med 6,7 prosent. Energisektoren gikk ned 5,7 prosent, og sjømatsektoren gikk ned 3,9 prosent.

Virusfrykten har også spredd seg til de amerikanske børsene som raste fra start mandag. I 17-tiden norsk tid var Dow Jones ned 2,83 prosent. S&P 500 var ned 2,69 prosent, og Nasdaq var ned 3,22 prosent.

På de europeiske børsene var CAC 40 i Paris og Dax 30 i Frankfurt begge ned 4,1 prosent mandag ettermiddag. FTSE 100-indeksen i London var ned 3,6 prosent.