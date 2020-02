Gjelsten kjøper Gresvik

Nyheter

Mandag formiddag kom det en pressemelding som forteller om avtalen som Bjørn Rune Gjelsten har gjort med konkursboet etter Gresvig og O. N. Sunde AS.

Ifølge en pressemelding skal målsettingen være å etablere en solid og konkurransedyktig aktør i sportsbransjen, og sikre arbeidsplasser og videre drift på kjedesentralen og i et stort antall butikker.

– Jeg synes det er trist at en aktør som Gresvig, med over 100 års historie og hvor jeg også tidligere har vært en eier, forsvinner. Samtidig er det et faktum at det lenge har vært en overetablering av sportsbutikker i Norge, noe som har bidratt til svak lønnsomhet i bransjen. Gjennom samarbeidet med Olav Nils Sunde og hans selskap O. N. Sunde AS får vi nå muligheten til å skape en solid aktør med langsiktige og finansielt sterke eiere, som gjennom Sport 1 og Intersport vil være den ledende faghandelskjeden i Norge, sier Bjørn Rune Gjelsten i meldingen.

Gjelsten Holding AS er hovedaksjonær i Sport 1 Gruppen AS, som er kjedesentralen i Sport 1-kjeden med rundt 220 butikker over hele landet fordelt på konseptene Sport 1, Anton Sport og Löplabbet. Overdragelse av butikker og eiendeler fra konkursboet forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

Under forutsetning av positiv behandling hos Konkurransetilsynet vil Gjelsten Holding AS og O. N. Sunde AS gjennom Sport Holding AS, eid med 50 prosent av hver av partene, kontrollere et kjedesystem med nærmere 350 fagbutikker og en omsetning til forbruker på cirka 5 milliarder kroner. De egeneide butikkene som overtas fra konkursboet, samt butikker med franchiseavtaler, vil fremover bli profilert som Intersport, mens Sport 1 butikkene vil driftes som tidligere, heter det i pressemeldingen.

Mange medarbeidere i butikker og på kjedesentralen blir tilbudt videre ansettelsesforhold, men det nøyaktige antall butikker og ansatte som videreføres vil blant annet være avhengig av Konkurransetilsynets behandling av overdragelsen, og resultatet av pågående forhandlinger med utleiere i regi av konkursboet om leiebetingelser.

Blant eiendelene som kjøpes er egeneide butikker og franchiseavtaler, varelager på sentrallager og i butikker, kundefordringer og rettigheter til bruk av Intersportnavnet i Norge, samt andre immaterielle rettigheter.