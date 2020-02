Flere fotballforbund forbyr barn å heade ballen på trening

Nyheter

At unge spillere ikke får lov til å nikke ballen på trening, framgår av nye retningslinjer fra fotballforbundene i England, Nord Irland og Skottland.

Det skriver flere engelske medier mandag, blant annet Sky Sports.

De tre forbundene sendte mandag ut en felles uttalelse. Der refererer de til Field-studien som viser at tidligere fotballspillere har tre og en halv gang så høy sannsynlighet for å dø av hjerneskader enn den generelle befolkningen.

– Vår forskning viser at headinger sjelden forekommer blant yngre spillere, så forbudet er en ansvarlig måte å utvikle trening på grasrotnivå, uten å ta gleden i spillet fra barna, sier FA-topp Mark Bullingham.

I uttalelsen heter det også at barn under 12 år ikke skal heade ballen på trening, for så å få en gradvis tilnærming fram til 16-årsalderen. I kampsituasjoner vil det ikke være noen endring, ettersom det er et ekstremt lavt antall headinger i barne-/ungdomskamper.

Field-studien har ikke slått fast at heading av ball er årsak til større utbredelse av nevrodegenerative forhold blant fotballspillere, men avgjørelsen er tatt for å minimere risikoen, opplyser FA.