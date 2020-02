Nyheter

Utforkjøringen skal ha skjedd i natt, melder politiet på Twitter. Bilen står ikke til hinder for trafikken. Politiet er på stedet og har fått kontakt med fører av bilen, mann i 20 årene. Mannen mistenkes for kjøring i ruset tilstand, og fremstilles for lege for utvidet prøve.

Mannen har heller ikke gyldig førerkort. Bilen ble avskiltet på grunn av manglende EU -kontroll og omregistrering.