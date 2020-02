Sandstormen rammer også Molde-fly

Nyheter

Norwegians avgang fra Oslo til Molde klokka 21.00 er kraftig forsinket søndag. Ny tid er klokka 00.30.

Hogne Bø Pettersen sitter på Gardemoen og skal med Molde-flyet.

– Vi måtte bort til Norwegian-skranken for å få informasjon. Der fikk vi opplyst at forsinkelsene skyldes at flyene deres står sandfast på Gran Canaria og Tenerife, sier han.

Bø Pettersen forteller at det også var lang kø hos SAS-skranken.

– Det sto rundt 70 til 80 personer i kø, og det er også en del forsinkelser der, sier han.

Du kan holde deg oppdatert på flytidene på nettsidene til Avinor.