Flere slåsskamper i Molde i natt

Rett før midnatt fikk politiet melding om en overstadig beruset person ved et utested i Molde. Da politiet kom til stedet hadde mannen i 40-årene tatt turen ut på kaia, og virret omkring farlig nær kaikanten. Politiet fryktet mannen skulle falle i sjøen, og fikk han kjørt hjem til bopel.





Klokken 00.35 fikk politiet melding om slåssing i Molde sentrum. Tre personer, to menn og en kvinne, alle i 20 åra, var involvert i slåsskampen. Alle tre ble bortvist fra sentrum.

Klokken 02.00 ble en mann i 30-årene påtruffet i byens gater kranglete og aggressiv. Han ble satt i arresten for å roe seg, og blir anmeldt for å ikke ha oppgitt personalia til politiet.

Klokken 02.30 måtte politiet rykke ut til et utested i Molde sentrum. To menn i 30-årene slåss med dørvakt på et utested. De to mennene ble tatt med til arresten hvor de fikk sove av seg rusen. Søndag morgen var de fortsatt i arresten. De blir anmeld for ordensforstyrrelse. Ingen ble skadet i slåsskampen.

På samme utested måtte politiet litt senere hente en mann i 20-årene som oppførte seg aggressivt. Han ble satt i arresten og blir anmeldt for å ha forstyrret for og orden.