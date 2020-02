Bil i grøfta på vegen mot Ørskogfjellet

Nyheter

Politiet melder klokka 20.41 om en utforkjøring på E136/E39 i Landedalen.

– En bil står godt plassert ute i grøfta, på veg opp Ørskogfjellet fra Sjøholt sentrum. Bilen står i utgangspunktet ikke til hinder for øvrig trafikk. Bilen vil bli fjernet når bilberger har kapasitet, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter..

Utfor på Vik

På Vik i Tomrefjord lå også en bil i grøfta langs fylkesveg 661 søndag. Da vår fotograf kjørte forbi, var også en annen bil heist opp på en bergingsbil. Her sier politiet at de ikke kjenner til at noen kom til skade.