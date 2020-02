– Ingen er skjermet

Nyheter

De siste Kostra-tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at Fræna i 2018 brukte 29 488 kroner per innbygger på kommunale helse- og omsorgstjenester, Eide brukte 33 237 kroner. Det er langt mer enn landsgjennomsnittet på 27 244 kroner per innbygger. Også i antall årsverk lå de to tidligere kommunene godt over gjennomsnittskommunen. Fræna hadde 338,4 årsverk i helse- og omsorgsektoren per 10.000 innbyggere, Eide 342 årsverk. Landsgjennomsnittet var 311.