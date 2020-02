Nyheter

Klokka 14.20 lørdag ettermiddag melder Møre og Romsdal 110-sentralen at brannvesenet er på vei til et trafikkuhell ved starten på Fursetfjellet.

Politiet opplyser via Twitter at det skal være snakk om en kollisjon mellom to biler. En person er kjørt til legevakta for sjekk.

Trafikken skal gå forbi uten problemer, opplyser politiet til Rbnett.