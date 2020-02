Politiet måtte stanse ungdomfest ute av kontroll - og kjøre hjem ei kvinne som sto og ringte på et sted hun ikke hørte hjemme

Nyheter

Klokka 23.15 på fredagskvelden fikk politiet i Møre og Romsdal melding om en ungdomsfest på ei privat adresse i Molde. Der ble det spilt høy musikk som var til sjenanse for naboene.

– Vi dro til stedet, og der ble festdeltakerne pålagt å forlate stedet. Det etterkom de. Vi varsla også dem som eide huset. Det var mange ungdommer på stedet, også noen mindreårige, forteller operasjonsleder Borge Amdam ved Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett lørdag morgen.

Like før klokka 01 ble en mann tatt med buksa nede i Molde sentrum da han sto og urinerte på et gatehjørne. Det blir et kostbart toalettbesøk.

– Mannen vil bli anmeldt og får et forelegg. Størrelsen på forelegget varierer fra hvor man velger å urinere. Gjør du det på et inngangsparti hvor folk går inn og ut, kan du forvente en høyere bot. Står du litt til siden, men likevel i Molde sentrum, kan boten bli litt mildere. Det er uansett sure penger, sier han.

Politiet traff også på en sjåfør som ikke hadde hatt bilen til EU-kontroll og som ikke hadde omregistrert bilen. Den var begjæret avskiltet for seks måneder siden. Denne kvelden ble den det.

Klokka 04.30 dro politiet til ei adresse vest i Molde, hvor en kvinne sto og ringte på en plass hun ikke hørte hjemme.

– Kvinna vekte hele oppgangen, og lagde litt styr. Vi kjørte henne hjem til riktig plass, forteller Amdam.