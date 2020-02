Nytt navn kan åpne for mer samarbeid

Nyheter

Det haster å bygge felles lag, når fagmiljøene ved dagens Molde sjukehus og Kristiansund sykehus skal være sammen om Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal er utålmodig etter å få satt fart på arbeidet for å få ansatte på alle nivå til ha samme mål: Lage et best mulig Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.

Å bygge felles kultur mellom sjukehusmiljøene i Kristiansund og Molde har vært vanskelig, sjøl om det har gått snart fem og et halvt år siden helseminister Bent Høie besluttet at det nye akuttsjukehuset plasseres på Hjelset, mens Kristiansund skal ha poliklinikker og dagbehandling i det som har vært kalt et distriktsmedisinsk senter. Nettopp betegnelsen distriktsmedisinsk senter har blitt oppfattet svært negativt i Kristiansund. Under det siste møtet i bystyret i Kristiansund ble det fortalt at distriktsmedisinsk senter opplevdes som nedlatende og nedverdigende. Navnet har altså mye å si for hvor hardt man planter hælene ned i motstand mot SNR-prosjektet. Alt som skjer under begrepet spesialisthelsetjenesten, er sjukehusbehandling. Et sjukehus er døgnåpent. Vi ser ikke tunge argument mot at virksomheten i Kristiansund, kalles et annet navn enn distriktsmedisinsk senter. De som skal jobbe i Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, ansettes i SNR, noen skal ha arbeidsplassen på Hjelset, andre i Kristiansund, og noen begge steder.

Vegen fram til å få til tettere samarbeid har hatt mange motbakker. Det har vært fakkeltog, prosjektleder som sluttet i protest og vedtak i nordmørskommunene om å si opp samarbeidsavtalen med Helse Møre og Romsdal. Noe av årsaka har vært at det har vært for diffust og usikkert hva slags pasientbehandling som skal være på Hjelset og hva som skal være i Kristiansund. Vi oppfatter at SNR har kommet inn på et konstruktivt spor: Funksjonene og kapasiteten på akuttsjukehuset på Hjelset ligger fast, og Kristiansund skal ha størstedelen av all dagbehandling innen ortopedi og gynekologi. Mellom tillitsvalgte fungerer samarbeidet fint. Fagmiljøene i Kristiansund og Molde trenger tida på å lage felles prosedyrer og få til tettere relasjoner. Pasientene vil ha kvalitet, ikke strid.