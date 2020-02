– Gøy å utvide repertoaret!

Nyheter

MALMEFJORDEN: Tunga beint i munnen og et konsentrert blikk ned på deigen, som for hvert kjevledrag blir tynnere. Det er en kunst å stoppe i tide. Vi er på lefsekurs for menn i Malmefjorden. Lefsefestivalen, som startet i fjor, har leid inn ringrevene Odd Magne Solenes (74) og Arne Bjørn Gaupset (76) i Batnfjord Dannede Lefsebakerlaug som kursholdere for de sju påmeldte.