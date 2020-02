Skader satte Sofie ut av spill i to år – nå er hun tilbake

Nyheter

Nylig gikk tidligere landslagssjef på håndballandslaget, Marit Breivik, ut og kritiserte idretten for ikke å gjøre nok for å forebygge idrettsskader hos barn og unge. I NRK-artikkelen stod det at det ble rapportert 35.000 idrettsskader i 2018. En stor del av dette var blant barn og unge. Ifølge Folkehelseinstituttet er idretts- og sportsulykker den hyppigst forekommende ulykkestypen i aldersgruppa 15–24 år, med 28,6 prosent. For aldersgruppa 0–14 er tallet 14 prosent.