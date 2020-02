Ordforklaringar

Nyheter

Tauklatring, leding: Klatring sikra med tau ved at den som klatrar klipper seg inn i mellomforankringar og til slutt i eit toppanker. Den som sirkrar har tauet inne i ein taubrems for sikring i tilfelle fall, behov for kvile under vegs og for sikker nedfiring. Sikrar må ha brattkort!