- Ikke sikkert regjeringen går for dette

(Sunnmørsposten): Et forslag som nå er sendt ut på høring kan gi en kjempesprekk for finansieringen av Nordøyvegen. En omlegging av statens betaling av hurtigbåtruter kan gjøre at fylket mister inntekter på 850 millioner kroner som er lagt inn i budsjettet for å finansiere Nordøyvegen.