– Gi større rabatt til pendlere og næringsliv

– Når barnesjukdommene er luket vekk, vil folk oppleve autopass som et godt, universelt betalingssystem. Men for enkeltgrupper som pendlere og næringslivet må det lages ordninger som gir større rabatter, sier lederen for samferdselsutvalget, Kristin Sørheim.