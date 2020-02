To trafikkulykker i Hustadvika

Nyheter

En bil med en voksen og to barn kjørte av vegen i Kjørsvika mellom Tornes og Bud rundt klokka 17.45. Her ble den voksne personen kjørt til sjukehus, mens barna ble kjørt til legesjekk.

Like etterpå ble det meldt var det også ei ulykke i Vikan, også her med én bil og tre personer involvert, men uten personskade.

Romsdals Budstikkes medarbeider på stedet forteller om skiftende og til tider svært vanskelige kjøreforhold i ytre strøk.

Glatt vegbane

Nødetatene rykket onsdag kveld ut etter melding om at en en bil med to personer hadde kjørt av vegen på fylkesveg 664 i Hustadvika kommune. Utforkjøringen skjedde klokka 17.45. Det ble først meldt at det var ved en barnehage i Bud, så ble det korrigert til Harøysundet og seinere Kjørsvika.

Klokken 18.15: Brannvesenet på stedet. Melder at de involverte er tatt hånd om av helsepersonell. Glatt vegbane.

Klokka 18.31 skriver politiet: «Når politiet ankommer stedet viser det seg å være på FV 664 ved Kjørsvika. 1 voksen og 2 barn involvert. Personskade på den voksne, fraktes sykehuset, ukjent skade.»

Ulykke i Vikan også

Klokka 18.34 melder 110-sentralen om ei ny ulykke: «Hustadvika brannvesen ved Eide stasjon rykker ut på ny trafikkulukke i Malevegen», skriver de på Twitter. Ulykka viste seg å være på Vikan.

Politiet skriver om denne ulykka: «Kl 1818: trafikkulykke, 1 bil og 3 personer involvert, ukjent om det er personskade, oppdateres.»

Klokka 19.6 skriver politiet at alle involverte er sjekket av helsepersonell. «Ingen personskade. Vegen er sperret - følg anvisning. Bergingsbil på veg», skriver politiet.





#Bud, trafikkulykke: når politiet ankommer stedet viser det seg å være på FV 664 ved Kjørsvika. 1 voksen og 2 barn involvert. Personskade på den voksne, fraktes sykehuset, ukjent skade — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) February 20, 2020