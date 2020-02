Flere evakuert etter brann i Kristiansund

Nyheter

Nødetatene rykket torsdag kveld ut etter melding om brann i en leilighet i Dalegata på Nordlandet i Kristiansund. Brannen ble meldt klokka 20.33, og bilder viste at det var åpne flammer.

Politiet skrev seinere på Twitter at det brant i det som er 3. etasje i en bygning. Det var da ikke være fare for at brannen skulle spre seg. Vegen forbi stedet ble stengt i forbindelse med slokkearbeidet.

Ved 21-tiden brant det fortsatt.

– Brannvesenet har kontroll på brannen og det er ikke fare for spredning, opplyser operasjonsleder John Bratland til NTB.

Han kan ikke si noe om årsaken til brannen.

Tor Ivar Sjåstad ved 110-sentralen sa ved 21-tiden at brannen er nesten slukket og det drives etterslukking, ifølge Tidens Krav.

– Jeg har nettopp fått beskjed om at det jobbes med å slukke på utsiden, sa han.

Klokka 21.26 meldte 110-sentralen at brannvesenet hadde kontroll på brannstedet.

– De foretar nå etterkontroll av loft tak og berørte leiligheter, skrev de på Twitter.

– Flere personer på samme adresse er evakuert og det vil være behov for alternativt bosted, skrev politiet.

#Kristiansund #Dalegata: vegen er stengt ifm brannen, det brenner fortsatt i 3 etg, skal ikke være fare for spredning, flere personer på samme adresse er evakuert og det vil være behov for alternativ bosted. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) February 20, 2020