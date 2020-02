Nyheter

Det ble delt ut 10 forenklede forelegg da UP hadde fartskontroll på fylkesveg 64 i Isfjorden torsdag. Høyeste hastighet var 104 km/t i 80-sonen, melder politiet på Twitter.

UP hadde torsdag også fartskontroll på E39 i Skorgedal i Vestnes. Her ble det delt ut to forenklede forelegg. Høyeste målte hastighet var 95 km/t i en 80-sone.