Fremskrittspartiet står fast på at fellessjukehuset skal bygges, men vil styrke Kr.sund

Vil ha fødeavdeling i Kristiansund

– Vi står fast på at fellessjukehuset skal bygges. Samtidig vil vi se at det skal være et fødetilbud ved sjukehuset i Kristiansund. Det er folk opptatt av, sier helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen.