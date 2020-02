Lavtrykk og værrekorder i kø

Nyheter

Det har vært en underlig vinter i år. Mildt, mye nedbør og sjeldne værfenomen. Litt over halvanna måned inn i 2020 har værrekordene stått i kø:

l Årets januar ble den våteste og nest varmeste noen gang registrert for landet som helhet. Målingene går tilbake til 1900, opplyser Meteorologisk institutt.

Det ble satt sju rekorder for høgeste målte nedbørsmengde på ett døgn.

Det ble satt 30 rekorder for høgeste mengde nedbør målt på månedsbasis

88 målestasjoner satte rekord i gjennomsnittstemperatur, 23 satte rekord for maksimumstemperatur.

Ved siden av dette har hele norskekysten opplevd rekordstor flo og et lavtrykk som satte deler av lufttrafikken ut av spill. Mange ganger har uttrykket «aldri opplevd maken» vært brukt om været i år. Med rette.

I fjor kom klimaendringene for alvor på dagsorden i Norge. Ifølge medieovervåkeren Retriever økte antall medieoppslag om klimamål og CO-utslipp med over 100 prosent i fjor. Nå er kategorien klima og miljø nå blant de fem mest omtalte temaene i norske medier.

Klimaendringene vil trolig komme til å bli det neste tiårets største og viktigste sak. Foreløpig merker vi i Norge stort sett bare mindre hendelser som kan relateres til klimaendringer, mens det mange andre steder allerede er livstruende følger. Det har vi også sett fryktelige eksempler på de siste månedene.

Flere ungdomsorganisasjoner mobiliserer for en ny skolestreik for klimaet 24. april. Den samme dagen er det også planlagt skolestreiker i en rekke andre land. Engasjerte unge er et viktig lyspunkt i det som er en farlig utvikling.