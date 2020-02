Koser seg i bassenget mens snøen regner bort

Mange av dem som har vinterferie har nok planlagt en tur hit, så det er ikke bare på grunn av det dårlige været at folk kommer.

MOLDE: – Det var lang kø da vi åpnet anlegget både mandag og tirsdag, og vi har hatt veldig bra besøk her så langt. Så selv om jeg personlig kunne tenkt meg fint vær og en tur på ski, så er det dårlige været bra for Moldebadet. Det betyr veldig mye for oss, sier Eva Kristin Ødegård til Romsdals Budstikke tirsdag ettermiddag.