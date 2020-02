Investerte før melkefallet

Nyheter

For ett år siden fortalte vi om Lasse Vikhagen Gjeitnes (31) som lånte 8,8 millioner kroner for å bygge nytt fjøs og satse på melkeproduksjon på Skåla. Lasse får også merke nedskjæringene i melkeproduksjonen. For ham innebærer et kutt på 4 prosent at han får levere 12.000 liter melk mindre i år enn i fjor.