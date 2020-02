– Må stå sammen for å komme over kneika

Nyheter

Steinar Reiten, som er Kristelig Folkepartis landbrukspolitiske talsperson, synes bondelagslederen i Møre og Romsdal, Konrad Kongshaug, tegner et urimelig bilde av statens løsning for å få ned melkeproduksjonen i landet. I et intervju med Romsdals Budstikke som sto på trykk tirsdag, sa Kongshaug at staten som kjøper melkekvoter fra bønder, er med på å gjøre bønder som slutter med melkeproduksjon til millionærer mens unge bønder får det vanskeligere med å komme inn i næringa. Staten betaler 14 kroner literen for å få bønder til å selge produksjonskvoten.