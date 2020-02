Stakk av fra politikontroll

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal melder mandag kveld at en mannlig bilfører er pågrepet og satt i arrest etter at han ikke ville stoppe for politiet i Eide i Hustadvika kommune.

Bilføreren stakk av fra stedet i stor hastighet.

– Politiet startet forfølgelse av kjøretøyet i en kort periode før det ble avbrutt grunnet farefull kjøring. Siktede pågrepet i ettertid med bakgrunn i etterforskning/ etterretning, melder politiet.

Nå er bilen beslaglagt og politiet har opprettet straffesak.

Uten førerkort

Operasjonsleder Thomas Holte ved politiet i Møre og Romsdal sier til Rbnett at det var en politipatrulje som ble oppmerksom på den unge bilføreren.

– De visste fra tidligere at han ikke har gyldig førerkort, derfor ville de stoppe ham, sier Holte.

Dette var han altså ikke interessert i og mannen kjørte videre med politiet etter.

– Han kjørte av gårde i stort fart. Den videre etterforskningen vil vise hvor fort han kjørte, men det var langt over tillatt hastighet på stedet. Bilføreren foretok også flere farlige forbikjøringer, sier Holte.

Mannen er heimehørende i området.

Aksjonerte mot bolig

Et vitne forteller til Rbnett at politiet slo til mot en privatbolig i tidligere Eide kommune mandag kveld. Der ble en mann påsatt håndjern og en bil tauet bort.

#Eide ; 1 mannsperson pågrepet og innsatt arrest etter at vedkommende unndro seg trafikkontroll og kjørte fra stedet i høy fart. Omtalt kjøretøy er beslaglagt, og politiet oppretter straffesak. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) February 17, 2020