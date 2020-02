Hurlen sende deponi-sms – derfor blei den ikkje journalført med namn

Nyheter

Rolf Jonas Hurlen, mangeårig ordførar i tidlegare Nesset kommune, stadfester at han i januar sende sms til statssekretær Heidi Nakken om deponi-saka på Raudsand. Han uttrykte håp om at reguleringsplanen som er til behandling i departementet, snart er klar: «Håper at reguleringsplanen på Raudsand blir ferdig en av dagene. (...) Det er tross alt en reguleringsplan og ikke et ja til gjenvinningsanlegg. Det er det andre myndigheter som avgjør. Begynner å bli passende oppgitt over hysteriet rundt giftdeponi. Regner med at du får noen telefoner …» heiter det mellom anna i meldinga.