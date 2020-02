Nyheter

Nordiske Michelin-stjerner for 2020

Michelin avholder sin årlige presentasjon av nye stjernerestauranter i Michelin Guide Nordic Countries 2020.

Den første utgaven av den nordiske Michelin-guiden kom i 2015. Dette er det første gangen utdelingen skjer i Norge. Næringsminister Iselin Nybø (V) er til stede.

IS-siktet kvinne: Fengslingsperiode utløper

Den IS-siktede kvinnen (29) som i januar ble hentet hjem fra Syria sammen med sine barn, ble varetektsfengslet i fire uker mandag 20. januar. I dag utløper fengslingsperioden.

Begjæringen om fengslingsforlengelse blir behandlet som kontorforretning mandag fra klokka 9.15.

Tyrkisk delegasjon til Moskva

En tyrkisk delegasjon reiser til Moskva for å drøfte krisen i Idlib-provinsen i Syria med russiske myndigheter.

Syriske regjeringsstyrker gjør store framskritt i offensiven mot de siste opprørerstyrte områdene. Røde Kors sier situasjonen er noe av det verste de har sett.

Foreløpig rapport fra TBU

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger fram sin foreløpige rapport om lønns- og inntektsutviklingen i 2020.

Rapporten er et viktig grunnlag for vårens lønnsoppgjør.

Vinner Angelina Jordan i USA?

Norske Angelina Jordan vakte oppsikt da hun åtte år gammel gikk til topps i konkurransen «Norske Talenter» i 2014. Nå er vekker «jenta med stemmen» stor oppsikt internasjonalt.

Hun deltar i finalen i «America’s Got Talent: The Champions». Alle finalebidragene ble sendt i et program for en uke siden, og mandag blir det klart hvem som vinner.